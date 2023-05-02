Стерлинг: Сорву с Сехудо олимпийскую медаль и засуну ему в задницу

Бойцы выйдут в октагон уже в на этих выходных.

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг поделился ожиданиями от поединка с Генри Сехудо.

"Думаю, что по ходу боя смогу перевести его три или четыре раза. Я действительно верю в это. Он быстро поймет, что все то, что говорят обо мне – чистая правда. Я крупнее, у меня длинные конечности.

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Не могу дождаться момента, когда я выйду в октагон, сорву его олимпийскую медаль и засуну ему в задницу", – сказал Стерлинг в интервью MMA Fighting.

Напомним, поединок между Стерлингом и Сехудо пройдет в ночь на 7 мая в Ньюарке, штат Нью-Джерси.