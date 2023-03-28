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Сехудо - о Стерлинге: Он выиграл пояс актерской игрой

Австралиец решил поставить соперника на место.
Сегодня, 19:53
Генри Сехудо / Getty Images
Генри Сехудо / Getty Images

Экс-двойной чемпион UFC Генри Сехудо высказался о своем следующем сопернике Алджамейне Стерлинге.

"Он выиграл пояс актерской игрой, достойной кинопремии Оскар. Во втором поединке с Яном он победил по вине судей. А после этого не смог разобраться с Ти Джеем Диллашоу, которого я побил за 32 секунды. Ему понадобилось два чертовых раунда, чтобы финишировать однорукого Диллашоу.

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Я победил Деметриуса Джонсона, выиграл у величайшего легковеса всех времен Доминика Круза, победил чувака, которого поймали на допинге, избавился от Марлона Мораеса. Я побил всех этих парней", – сказал Сехудо в интервью MMA Junkie.

Напомним, поединок Сехудо - Стерлинг пройдет на турнире UFC 288.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Генри Сехудо алджамейн стерлинг

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