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Ближайший бой Потери с новым соперником официально подтвержден

Украинский боец встретится с бразильцем вместо россиянина.
Сегодня, 07:58
Игорь Потеря / Getty Images
Игорь Потеря / Getty Images

Украинский боец UFC в среднем весе Игорь Потеря (20-5) в своем ближайшем поединке подерется с бразильцем Мишелем Перейрой (30-11).

Бой состоится в рамках шоу UFC 301 в Рио-де-Жанейро 4 мая.

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В UFC официально подтвердили, что украинец заменит в это поединке узбекистанца Махмуда Мурадова, который должен был драться с Перейрой.

Отметим, что изначально Потеря также должен был провести бой против россиянина Шарабутдина Магомедова 22 июня в рамках шоу UFC в Саудовской Аравии.

В своем последнем бою Потеря одержал победу над поляком Робертом Брычеком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC игорь потеря

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