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"Прошу не хейта": украинец Потеря проведет бой с россиянином

Боец UFC назвал причину для проведения поединка с представителем России.
Сегодня, 20:40
Игорь Потеря / Instagram
Игорь Потеря / Instagram

Украинский боец UFC в среднем весе Игорь Потеря (20-5) проведет поединок против россиянина Шарабутдина Магомедова (12-0).

Боец прокомментировал решение промоушена назначить ему бой с представителем страны-агрессора.

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"Многие уже слышали, что я буду драться с Шарой Буллет в июне этого года. Я тот человек, который никогда не отказывался от поединков, потому что я считаю это слабостью. Я здесь, чтобы стать чемпионом UFC в среднем весе, и для этого мне нужно драться со всеми. Я никогда не выбирал оппонентов, принимаю все вызовы и соглашаюсь на бои, которые дает мне UFC.

На все воля Божья, Богу виднее мне лучше, я доверяю Богу и той Энергии, которую Бог мне посылает. Слава Богу всего.

От вас прошу максимальной поддержки, а не хейта, потому что этот поединок очень важен для меня, я мотивирован как никогда, и с Божьей помощью я сделаю все возможное для победы от себя, а невозможное сделает Боженька.

Что касается оппонента… Я считаю его слишком переоцененным, и скоро в поединке я покажу вам, почему я так считаю. Его прозвище Пират. Дуэлист возьмет Пирата на абордаж и утопит в Саудовской Аравии. Всем счастья. Слава Украине – Героям Слава – Слава ВСУ. Украина несенькая родненькая, я тебя люблю", – написал Потеря.

Поединок состоится в рамках шоу UFC в Саудовской Аравии 22 июня.

Ранее сообщалось, что тренер украинского боксера тяжело ранен на фронте.

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