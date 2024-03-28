Тренер украинского боксера тяжело ранен на фронте
Первый тренер бывшего чемпиона мира по боксу по версии WBC Виктора Постола Иван Михеев едва не погиб во время выполнения боевого задания.
Киевская областная федерация бокса опубликовала сообщение, в котором рассказала детали.
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"Почти три недели – реанимация. Военный госпиталь Харькова. Три недели врачи боролись за его жизнь. Неделю назад он был перевезен в Киевский пограничный госпиталь. Состояние тяжелое.
Теперь тренера ждет еще не одна операция и длительный реабилитационный период. Но прогнозы врачей, к счастью, являются утешительными", – сообщила Киевская областная федерация бокса на своей странице в Facebook.
50-летний Михеев с позывным Тренер служил в звании сержанта пограничных войск в отряде Стальной кордон.
Напомним, Виктор Постол в 2015-2016 годах владел чемпионским поясом WBC в первом полусреднем весе.
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