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Тренер украинского боксера тяжело ранен на фронте

Иван Михеев воспитал Виктора Постола.
Сегодня, 19:41
Иван Михеев и Виктор Постол / Instagram
Иван Михеев и Виктор Постол / Instagram

Первый тренер бывшего чемпиона мира по боксу по версии WBC Виктора Постола Иван Михеев едва не погиб во время выполнения боевого задания. 

Киевская областная федерация бокса опубликовала сообщение, в котором рассказала детали.

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"Почти три недели – реанимация. Военный госпиталь Харькова. Три недели врачи боролись за его жизнь. Неделю назад он был перевезен в Киевский пограничный госпиталь. Состояние тяжелое. 

Теперь тренера ждет еще не одна операция и длительный реабилитационный период. Но прогнозы врачей, к счастью, являются утешительными", – сообщила Киевская областная федерация бокса на своей странице в Facebook.

50-летний Михеев с позывным Тренер служил в звании сержанта пограничных войск в отряде Стальной кордон.

Напомним, Виктор Постол в 2015-2016 годах владел чемпионским поясом WBC в первом полусреднем весе.

Ранее сообщалось, что Малиновский пристыдил свой бывший клуб за видео с россиянином.

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