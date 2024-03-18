Фанат киевского Динамо погиб на войне с россией

Представитель одной из фанатских группировок киевского Динамо Иван Фесенюк погиб на войне с россией. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

В сообщении отмечается, что Иван встал на защиту Украины еще в начале полномасштабного вторжения страны-террористки.

"С началом полномасштабной фазы российско-украинской войны он присоединился к защите нашей Родины. К сожалению, во время своего последнего боевого выхода "Бонус" (позывной Фесенюка - прим.) погиб.

Украина потеряла еще одного из лучших своих сыновей. Это большая потеря и для бело-синего движения.

Футбольный клуб Динамо выражает глубокие и искренние соболезнования близким и родным Ивана. Мы всегда будем помнить о его героическом подвиге. Вечная память Герою!" - говорится в заявлении клуба.

Стоит сказать, что Иван профессионально занимался кикбоксингом и имел звание мастера спорта по нему.

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