"Камбосос - тоже особенный боец": Ломаченко предрекли проблемы в ближайшем поединке

Бывший чемпион мира Николас Уолтерс высказался о бое за вакантный титул IBF в легком весе между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.

По его мнению, австралийскому боксеру по силам выиграть предстоящий поединок.

Читай также: "Два воина - один бой": Камбосос оценил бой с Ломаченко

"Ломаченко - особенный боец. Но Камбосос - тоже особенный. Посмотрите, что он сделал с Теофимо Лопесом. Я видел его в зале, он быстр на лапах, выглядит хорошо и уверенно. Если он будет таким же уверенным и быстрым, он должен иметь преимущество. Если он сможет использовать свою силу и удерживать Ломаченко на дистанции, тогда он сможет победить.

В боксе требуется только один удар - он может изменить все. Джордж просто должен слушать свой угол и делать то, что ему нужно, а не то, что Ломаченко хочет, чтобы он делал. Если он будет делать то, чему его научили, он одержит победу", - приводит слова Уолтерса Boxing Scene.

Напомним, что поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее украинский боксер назвал проблемы Ломаченко перед боем с Камбососом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!