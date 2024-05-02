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"Это правда": Тренер Днепра-1 озвучил условие, при котором подаст в отставку

Юрий Максимов не исключает вероятности того, что покинет занимаемую должность.
Сегодня, 16:33
Юрий Максимов / СК Днепр-1
Юрий Максимов / СК Днепр-1

Главный тренер Днепра-1 Юрий Максимов заявил, что может покинуть свой пост в случае, если его подопечные не обыграют Кривбасс в ближайшем матче украинской Премьер-лиги.

Поединок 27-го тура чемпионата между днепровской и криворожской командами состоится в понедельник, 6 мая.

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"Я действительно сказал ребятам, что если мы не победим Кривбасс, то я покину команду. Это правда.

Чуть позже, возможно, буду готов поговорить поподробнее. Сейчас больше никаких комментариев", - приводит слова Максимова Sport-express.ua.

Напомним, что на данный момент Днепр-1 занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 45 очков в 26 матчах. Днепровская команда не может выиграть в четырех последних поединках.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Юрий Максимов Днепр-1 Украинская Премьер-лига

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