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Хавбек Ньюкасла получил еще один бан за ставки

Новый срок не будет прибавлен к текущей дисквалификации Сандро Тонали.
Сегодня, 17:58
Сандро Тонали / Getty Images
Сандро Тонали / Getty Images

Полузащтник Ньюкасла Сандро Тонали получил еще один бан за ставки на футбольные матчи, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, ранее FA обвинили итальянца в ставках на матчи во время его пребывания в Ньюкасле. Сейчас он был признан виновным и получил еще два месяца бана.

Однако, новый бан не будет прибавлен к его текущей десятимесячной дисквалификации, начислен поверх него условно. Кроме того хавбека оштрафовали на 20 тысяч фунтов.

FA отдельно отметили, что Сандро полностью сотрулничал с расследованием и сам предоставил всю необходимую информацию.

Ранее также сообщалось, что тен Хаг оценил выступления Санчо за Боруссию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сандро Тонали

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