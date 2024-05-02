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Рангник назвал причину, почему отказался возглавить Баварию

Специалист польщен приглашением немцев.
Сегодня, 14:50
Ральф Рангник / Getty Images
Ральф Рангник / Getty Images

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник подтвердил, что мог возглавить Баварию.

По словам специалиста, он не стал принимать предложение мюнхенцев, ведь сосредоточен на работе с национальной командой.

"Я всем сердцем посвящен работе в сборной Австрии. Мне очень нравится эта работа, и я полон решимости успешно продолжать выбранный нами путь.

Я хотел бы особо подчеркнуть, что это не отказ Баварии, а скорее решение во благо моей команды и ради наших общих целей. Мы полностью сосредоточены на чемпионате Европы. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти как можно дальше", - приводит слова тренера официальный сайт Австрийского футбольного союза.

Действующий контракт тренера с национальной сборной рассчитан до лета 2026 года.

Ранее спортивный директор Баварии рассказал, когда стоит ожидать объявление о новом тренере.

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