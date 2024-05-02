Рангник назвал причину, почему отказался возглавить Баварию
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник подтвердил, что мог возглавить Баварию.
По словам специалиста, он не стал принимать предложение мюнхенцев, ведь сосредоточен на работе с национальной командой.
"Я всем сердцем посвящен работе в сборной Австрии. Мне очень нравится эта работа, и я полон решимости успешно продолжать выбранный нами путь.
Я хотел бы особо подчеркнуть, что это не отказ Баварии, а скорее решение во благо моей команды и ради наших общих целей. Мы полностью сосредоточены на чемпионате Европы. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти как можно дальше", - приводит слова тренера официальный сайт Австрийского футбольного союза.
Действующий контракт тренера с национальной сборной рассчитан до лета 2026 года.
Ранее спортивный директор Баварии рассказал, когда стоит ожидать объявление о новом тренере.
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