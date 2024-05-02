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"Чувствую, что нас на**али": Отец Хэйни гневно отреагировал на позитивный допинг-тест Гарсии

Билл Хэйни эмоционально высказался о бывшем сопернике сына.
Сегодня, 16:59
Девин и Билл Хэйни / Getty Images
Девин и Билл Хэйни / Getty Images

Билл Хэйни, отец и тренер чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBC Девина Хэйни, прокомментировал информацию о том, что Райан Гарсия сдал позитивный тест на допинг перед боем.

По его словам, соперник побоялся драться с его сыном на равных условиях.

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"Вы пытаетесь навредить моему ребенку. Мы играли честно. К черту бокс, это уже не бокс, а какое-то д*рьмо. Я пришел с улицы. Ты боишься драться с Девином на равных условиях.

Я чувствую, что нас на**али ", - приводит слова Хэйни-старшего журналист Майкл Бенсон.

Ранее глава WBC высказался о положительном допинг-тесте Гарсии.

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