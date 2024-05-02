Пойманный на употреблении допинга Гарсия сделал заявление о реванше с Хэйни

Американец Райан Гарсия, сдавший позитивный тест на допинг перед победным боем с чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хэйни, высказался о повторном поединке с соотечественником.

Боксер ответил команде соперника, требовавшей реванш, что этого не будет.

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"Они пытаются отобрать у меня величайшую победу. Как-то грустно, когда думаешь об этом. Но мне все равно. Я люблю Бога, а он все сделает правильно.

Нет, я не собираюсь давать ему реванш. Я победил его легко, честно и справедливо. Будь я проклят, если проведу с ним реванш", - написал Гарсия в сети X.

Ранее глава WBC высказался о положительном допинг-тесте Гарсии.

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