Глава WBC высказался о положительном допинг-тесте Гарсии

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман подтвердил, что его организация получила информацию о положительном допинг-тесте Райана Гарсии.

Американец провалил допинговый тест после поединка против чемпиона WBC в первом полусреднем весе Девина Хэйни.

"WBC получил уведомление от VADA о положительных тестах Райана Гарсии, связанных с его боем против Хэйни.

Соответствующий процесс немедленно начался согласно протоколу программы WBC "Чистый бокс". Ждите дальнейшей информации", - написал Сулейман.

