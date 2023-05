Этап Гран-при Формулы-1 Эмилии-Романьи отменен

BREAKING: The F1 Emilia Romagna Grand Prix has been cancelled due to serious flooding ❌ pic.twitter.com/eMLe4waOtV

The decision has been taken not to proceed with the Grand Prix weekend in Imola #EmiliaRomagnaGP #F1

