Этап Гран-при Формулы-1 Эмилии-Романьи отменен

В ближайшие выходные должен был состояться этап Гран-при Формулы-1 в Имоле (Италия), однако соревнования отменены.

Организация выпустила официальное заявление, в котором сообщает об отмене стартов из-за наводнения.

"Сообщество Формулы-1 хочет выразить свои слова поддержки в адрес людям, пострадавшим от недавних событий в Эмилии-Романье. Мы также хотим отдать должное работе служб спасения, которые делают все возможное чтобы помочь тем, кто в этом нуждается.

По итогам обсуждений между Формулой-1, президентом ФИА, властями из соответствующих министерств, президентом Автомобильного клуба Италии, президентом области Эмилия-Романья, мэром города и промоутером было принято решение не проводить Гран-при в Имоле в этот уикенд".

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"Решение было принято потому, что в таких условиях безопасное проведение мероприятия невозможно. Это правильное и ответственное решение, учитывая ситуации, в которой оказались города и поселки региона. Было бы неправильно оказывать дальнейшее давление на местные власти и аварийные службы в это трудное время", - говорится в заявлении Формулы-1.

The decision has been taken not to proceed with the Grand Prix weekend in Imola#EmiliaRomagnaGP #F1 pic.twitter.com/4taauGnFEA — Formula 1 (@F1) May 17, 2023

BREAKING: The F1 Emilia Romagna Grand Prix has been cancelled due to serious flooding ❌pic.twitter.com/eMLe4waOtV — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) May 17, 2023

Ранее сообщалось, что четырехкратный чемпион мира может вернуться в Формулу-1.