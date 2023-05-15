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Автоспорт

Четырехкратный чемпион мира может вернуться в Формулу-1

Ауди настроены решительно.
Вчера, 22:37
Себастьян Феттель / Getty Images
Себастьян Феттель / Getty Images

Себастьян Феттель может присоединиться к команде Заубер-Ауди в 2026 году, пишет Blick.

Напомним, что с 2026 году команда Альфа Ромео перейдет под начало Ауди, а главой команды станет Андреас Зайдль. 

Именно Зайдль считает, что главная цель Ауди на начало сезона - пригласить в болид четерыхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

Однако сейчас сложно сказать, согласиться ли Себ вернуться в гонки, ведь он не раз уже признавался, что наслаждается свободной жизнью. Однако кто знает, что будет через три года.

При этом альтернативным вариантом на позицию первого номера команды все так же рассматривается Карлос Сайнс. Испанец работал с Зайдлем в Макларен, а его отец когда защищал цвета Ауди в ралли.

Напомним, что Ферстаппен повторил рекорд Феттеля по количеству побед за Ред Булл.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ауди Себастьян Феттель

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