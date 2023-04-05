Феттель: Рад за Алонсо и Астон Мартин, но я не жалею о завершении карьеры

Перейдя в Астон Мартин, Фернандо Алонсо переживает вторую молодость: в первых трех Гран-при сезона-2023 41-летний испанец трижды финишировал на третьей позиции.

По сравнению с прошлым годом британская команда совершила невероятный скачок. Но подобный успех не заставляет Себастьяна Феттеля жалеть о, возможно, преждевременном завершении карьеры.

"У меня все хорошо в моей новой жизни, я наслаждаюсь этим этапом", - цитирует немца Motorsport. "Я очень хорошо знаю команду и я рад, что у них все так хорошо получается. То, что этот сезон будет лучше, чем прошлый, я думаю, было очевидно".

"Но независимо от того, что происходит сейчас, я все обдумал и принял решение, независимо от того, как все могло пойти в этом году. Я также рад за Фернандо Алонсо. Думаю, на протяжении многих лет у него не было хорошей машины. Да, сейчас у него вторая весна или медовый месяц".

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Благодаря сильным выступлениям в нынешнем сезоне Астон Мартин занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 65 очков.