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Автоспорт

Феттель: Рад за Алонсо и Астон Мартин, но я не жалею о завершении карьеры

Четырехкратный чемпион мира продолжает наслаждаться своей свободной от Формулы 1 жизнью.
Сегодня, 11:30
Себастьян Феттель / Getty Images
Себастьян Феттель / Getty Images

Перейдя в Астон Мартин, Фернандо Алонсо переживает вторую молодость: в первых трех Гран-при сезона-2023 41-летний испанец трижды финишировал на третьей позиции.

По сравнению с прошлым годом британская команда совершила невероятный скачок. Но подобный успех не заставляет Себастьяна Феттеля жалеть о, возможно, преждевременном завершении карьеры.

"У меня все хорошо в моей новой жизни, я наслаждаюсь этим этапом", - цитирует немца Motorsport. "Я очень хорошо знаю команду и я рад, что у них все так хорошо получается. То, что этот сезон будет лучше, чем прошлый, я думаю, было очевидно".

"Но независимо от того, что происходит сейчас, я все обдумал и принял решение, независимо от того, как все могло пойти в этом году. Я также рад за Фернандо Алонсо. Думаю, на протяжении многих лет у него не было хорошей машины. Да, сейчас у него вторая весна или медовый месяц".

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Благодаря сильным выступлениям в нынешнем сезоне Астон Мартин занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 65 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Себастьян Феттель Астон Мартин

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