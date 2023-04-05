Руководитель Альфа Таури рассказал, когда Цунода сможет заменить Переса в Ред Булл

В предыдущие годы Альфа Таури (ранее Торо Россо) постоянно предоставляла Ред Булл молодых талантов, которые пробовали закрепиться в главной команде всей системы.

Однако со времен Макса Ферстаппена - а это 2016 год - никто так и не смог провести больше одного сезона за рулем более быстрого, из-за чего "быкам" пришлось подписывать контракт с гонщиком "со стороны".

Последними выпускниками академии оказались Пьер Гасли и Алекс Албон, последовательно провалившиеся в старшей команде. После ухода Гасли в Альпин ноша лидера "младших быков" взвалилась на Юки Цуноду. Руководитель Альфа Таури Франц Тост дал свой прогноз, когда японец сможет пойти на повышение.

"Юки на данный момент провел две крайне сильные гонки. Я очень за него рад. Не его вина, что мы пока неконкурентоспособны", - цитирует австрийца Grandprix.com.

"Насколько мне известно, у Серхио Переса есть контракт (с Ред Булл) на следующий сезон. Могу лишь сказать, что Юки на верном пути, он прибавил во всех отношениях. Но, полагаю, он должен пилотировать за Альфа Таури и в 2024 году. Думаю, он будет готов к Ред Булл в 2025 году".

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После трех гонок сезона-2023 Юки Цунода занимает 16-е место в личном зачете пилотов заработав всего одно очко.