Масса хочет попробовать отсудить у Хэмилтона чемпионский титул 2008 года

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса рассказал, что ищет способы отсудить у Льюиса Хэмилтона чемпионский титул 2008 года, пишет Motorsport.

В сезоне-2008 Льюис Хэмилтон выиграл свой первый чемпионский титул, обойдя Массу всего на один пункт. В последней гонке на Гран-при Бразилии на последнем круге Льюис сумел добыть позицию, которая принесла ему чемпионство.

Однако оказалось, что ранее в том сезоне Нельсон Пике-младший подстроил аварию, которая помогла выиграть гонку Фернандо Алонсо, что спутало карты гонщикам на вершине личного зачета. Нельсиньо лишь через год признался, что сделал это специально.

А совсем недавно быший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун рассказал, что уже тогда знал, что авария была подстроена. Но результаты гонки не отменили, чтобы не бросать тень на чемпионат.

Именно это заявление побудило Массу попробовать отсудить свое единственное возможное чемпионство.

"Существует правило, согласно которому после принятия решения о титуле с момента получения гонщиком чемпионского трофея уже нельзя ничего изменить. Даже если будет доказано, что правила были нарушены. В то время юристы Феррари рассказали мне об этом правиле. Мы обращались к другим адвокатам, и ответ был, что ничего сделать нельзя. Поэтому я принял ту ситуацию.

Однако спустя 15 лет мы слышим, что бывший президент категории говорит, что узнал об этом еще в 2008 году вместе с президентом ФИА, и они ничего не сделали, чтобы не бросить тень на Формулу-1. Это очень печально — знать, что результат той гонки должен был быть отменен, и у меня был бы титул. В конце концов, я был тем, кто проиграл больше всех. В общем, я планирую разобраться с этим вопросом. Нужно получить полное представление о том, что можно сделать", - сказал Фелипе Масса.

Напомним, что суд также грозит и команде Уильямс, против которой подал иск бывший спонсор.