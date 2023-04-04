Экс-спонсор Уильямс подал иск на 149 млн долларов против команды

Бывший титульный спонсор команды Уильямс Rokit попробует отсудить у британцев почти 150 млн долларов, пишет Autosport.

Согласно Rokit, в сезоне-2019 Уильямс обещали, что их болид будет конкурентоспособным, а в итоге команда заработала одно очко в Кубке конструкторов и заняла последнее место.

Контракт был разорван перед стартом сезона-2020 со стороны Уильямс, заявивших, что Rokit задерживают спонсорские выплаты. Коллектив из Гроува даже умудрился отсудить у бывшего спонсора кое-какие деньги.

В нынешнем иске Rokit утверждают, что бывший руководитель Клэр Уильямс и другие боссы команды намеренно обманывали Rokit, зная, что их болид не сможет тягаться с остальными командами.

Комания убеждена, что в результате обмана со стороны Уильямс пострадало их честное имя и деловая репутация. А потому они требуют возместить ущерб 149 528 550 долларами.

В Уильямс уже прокомментировали иск против них. Команда заявила, что один раз уже выиграла в суде у Rokit, так что уверена, что справедливость на их стороне.

В текущем сезоне Уильямс уже заработал одно очко в Кубке конструкторов, но в целом команда показывает более сильный сезон.