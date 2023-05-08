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Ферстаппен повторил рекорд Феттеля по количеству побед в составе Ред Булл

Вскоре двукратный чемпион мира станет самым побеждающим гонщиком в истории австрийской команды.
Сегодня, 09:26
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

В воскресенье, 7 мая, прошел Гран-при Майами, победителем которого стал Макс Ферстаппен из Ред Булл.

Нидерландский пилот завоевал свою третью победу в сезоне и увеличил отрыв от своего напарника по команде Серхио Переса в личном зачете.

Эта победа стала для 25-летнего гонщика 38-й в составе "быков", что позволило ему повторить рекорд Себастьяна Феттеля по количеству побед в составе австрийской команды, сообщает Autosport.

Следующая победа сделает его единоличным обладателем данного рекорда.

Ферстаппен одержал 38 побед в 145 гонках за Ред Булл, в то время как Феттель сделал это за 119 Гран-при, при этом став четырехкратным чемпионом мира.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем сезона-2023, а также всеми победителями прошедших заездов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Себастьян Феттель Макс Ферстаппен

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