Ферстаппен повторил рекорд Феттеля по количеству побед в составе Ред Булл

В воскресенье, 7 мая, прошел Гран-при Майами, победителем которого стал Макс Ферстаппен из Ред Булл.

Нидерландский пилот завоевал свою третью победу в сезоне и увеличил отрыв от своего напарника по команде Серхио Переса в личном зачете.

Эта победа стала для 25-летнего гонщика 38-й в составе "быков", что позволило ему повторить рекорд Себастьяна Феттеля по количеству побед в составе австрийской команды, сообщает Autosport.

Max Verstappen matches Sebastian Vettel’s record of 38 wins for Red Bull Racing 👏



🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/rIKLQgLeJv — Autosport (@autosport) May 7, 2023

Следующая победа сделает его единоличным обладателем данного рекорда.

Ферстаппен одержал 38 побед в 145 гонках за Ред Булл, в то время как Феттель сделал это за 119 Гран-при, при этом став четырехкратным чемпионом мира.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем сезона-2023, а также всеми победителями прошедших заездов.