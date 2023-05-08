Ферстаппен прорвался с девятого места и завоевал победу на Гран-при Майами

Ред Булл снова продемонстрировал свое превосходство над остальными командами.

В воскресенье, 7 мая, прошел Гран-при Майами, пятый гоночный этап сезона Формулы 1 2023 года.

Победителем заезда стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. На подиуме оказался уже привычный для нынешнего сезона состав гонщиков: вторым финишировал Серхио Перес (Ред Булл), третьим оказался Фернандо Алонсо (Астон Мартин).

В отличие от гонки в Баку, этот Гран-при подарил чуть больше обгонов и эмоций. А все благодаря Шарлю Леклеру, который устроил прекрасное шоу во время квалификации.

Старт получился достаточно чистым, разве что Ник Де Врис в конце прямой поддел Ландо Норриса.

Первая тройка пилотов сохранила свои позиции, а Кевин Магнуссен провалился с четвертого места на седьмое.

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На 3-м круге состоялся первый пит-стоп: Логан Сарджент был вынужден заехать в боксы за новым передним антикрылом. Ему также поставили новый хард вместо мидиума.

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Стоит сразу обозначить, что хард показывал себя в разы лучше мидиума, что идеально продемонстрировал Макс Ферстаппен.

Нидерландец единственный из топ-10 стартовал на харде и именно он был источником хайлайтов.

Самый красивый был организован в паре с Магнуссеном. Пока датчанин боролся с Леклером, чемпион мира прошел их обоих. Кей-Маг тоже оказался впереди Леклера.

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Этот момент произошел всего лишь на четвертом круге. Через десять кругов Макс уже прошел Карлоса Сайнса, а на следующем был повержен Фернандо Алонсо - впереди оставался лишь Серхио Перес.

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Но прямой борьбы напарников по команде мы все же не увидели. На 21-м круге Чеко поехал в боксы за хардом и выехал четвертым за Оконом и Алонсо, Макс же стал лидером гонки.

Тем временем судьи выписали Карлосу Сайнс 5-секундный штраф за превышение скорости на пит-лейне - испанец не успел вовремя затормозить, из-за чего он заблокировал колеса (все равно не помогло).

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На 32-м круге произошло нечто невероятное: Льюис Хэмилтон который весь уик-энд (за исключением первой практики) испытывает лишь страдания, сообщил команде, что Джордж Расселл может спокойно его обойти. И Джордж всей своей британской душой его отблагодарил за этот щедрый жест.

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За следующие двенадцать кругов произошли некоторые обгоны, в том числе Расселл прошел Сайнса в борьбе за четвертое место. Но важное событие произошло на 46-м круге.

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Ферстаппен поехал в боксы, ему поставили мидиум, а выехал он вторым в 1,5 с за Чеко. И уже на следующем же круге он пошел в атаку на напарника. Первую атаку мексиканец отбил, но со второй не справился - Ферстаппен вернул себе лидерство.

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Прошло всего три круга, а Макс уже оторвался почти на 2 с - настолько большая разница в темпе двух пилотов Ред Булл.

Под конец гонки страдающий Хэмилтон прошел Леклера. Возникает вопрос: "А кто на самом деле больше страдал?". Феррари снова провалила Гран-при, проиграв борьбу Мерседес и Астон Мартин.

А где-то там впереди Макс Ферстаппен, улучшая и без того самый быстрый круг, пересек финишную черту и стал победителем Гран-при Майами, прибрав заодно и звание гонщика дня. К концу заезда нидерландец привез напарнику пять секунд.

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Ферстаппен увеличил отрыв от Переса в личном зачете пилотов, а преимущество Ред Булл в Кубке конструкторов составляет более 100 очков.

Итоговая классификация

Следующий этап состоится через две недели и пройдет он в Эмилии-Романьи.