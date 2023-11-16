"Выглядишь как клоун": Ферстаппен не в восторге от церемонии открытия этапа в Лас-Вегасе

Трехкратному чемпиону мира не нравится, как Формула 1 превращается из спорта в шоу.

В четверг, 16 ноября, прошла церемония открытия гоночного этапа Формулы 1 в Лас-Вегасе.

Организаторы подготовили для гонщиков отдельные сцены, на которых они появлялись во время представления.

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Однако все это пришлось не по душе Максу Ферстаппену, который ясно дал понять, что ему не нравится то, что происходит вокруг Гран-при Лас-Вегаса.

Он также решил пропустить более позднее VIP-мероприятие в гостиничном комплексе Wynn’s, на которое руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали пригласил всех гонщиков.

"Как по мне, все эти вещи можно пропустить. Дело в том, что ты просто стоишь там и выглядишь как клоун. Уик-энд в Лас-Вегасе - это 99% шоу и 1% спортивное мероприятие", - цитирует Макса Motorsport.

"Можно смотреть на это с двух сторон: с деловой и со спортивной стороны. Поэтому я, конечно, понимаю и их (Liberty Media) точку зрения, но я просто выражаю свое мнение. На их месте я бы сделал то же самое. Я бы не слушал гонщиков".

"Я не собираюсь притворяться, я всегда высказывал свое мнение и в положительном, и в отрицательном смысле. Такой вот я. А некоторым людям шоу нравится больше".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всего гоночного уик-энда в Лас-Вегасе, который стартует в пятницу, 17 ноября.

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