Привет, Лас-Вегас: пять трасс, которые недавно появились (и пропали) в календаре Формулы 1

ISPORT рассказывает о новосозданных трассах для "королевы автоспорта" и тех, что недавно побывали там на временной основе.

В воскресенье, 19 ноября, в Неваде пройдет первый в истории Формулы 1 Гран-при Лас-Вегаса. И никто не знает, чего стоит ожидать от этого этапа, который станет 1100-м в истории серии.

Это будет еще одна городская трасса, спроектированная специально под "королеву автоспорта". Заезд состоится поздним вечером (для нас - в 8 утра) на знаменитой Лас-Вегас Стрип, где наверняка соберется немало знаменитостей.

Организаторы гонки подписали с Ф1 10-летний контракт, так что уже совсем скоро мы узнаем, будем ли мы с нетерпением каждый следующий год ждать Гран-при или же это будет Майами 2.0.

И пока до Гран-при Лас-Вегаса осталось всего ничего, ISPORT решил вспомнить пять трасс, которые недавно пополнили календарь Формулы 1 на постоянной или временной основе.

Международный автодром Майами (Гран-при США)

Сезоны: 2022 - 2023

Проведено Гран-при: 2

Как уже было упомянуто ранее, Гран-при Майами получился далеко не таким, каким его представляли организаторы.

Стоит ли рассказывать, насколько скучными получились две гонки во Флориде, если об этом говорят сами пилоты? А фейл с фейковым бассейном, который американцы так и не исправили, продолжает заставлять пробивать лицо ладонью.

Источник: Getty Images

Трасса была специально построена для Формулы 1 и должна была впервые появиться в 2021 году, но дебют был перенесен на 2022 год.

По моему субъективному мнению, лучше бы его вообще не было. Если американцы ничего не придумают, как изменить трек, мы будем еще следующие восемь лет следить за этим унынием. Все-таки три Гран-при (особенно такой) для одной страны - это уже слишком.

Международный автодром Лусаил (Гран-при Катара)

Сезоны: 2021, 2023

Проведено Гран-при: 2

Переходим к секции ближневосточных трасс. Автодром в Лусаиле был открыт еще в 2004 году, но Формула 1 впервые посетила его лишь два года назад.

Ранее трек принимал соревнования MotoGP, Porsche GP3, WTC, мотокросс, чемпионат мира по супербайку и множество других. Сейчас же, помимо Ф1, здесь будут проходить заезды Формулы 2, Clio Cup, женской Ф1. Да и MotoGP никуда не делся.

Гран-при Катара-2021 запомнился внезапными проколами у Валттери Боттаса, Джорджа Расселла и Николаса Латифи - из-за особенностей трассы у них не выдержали передние левые шины.

Фернандо Алонсо, выступавший за Альпин, финишировал на третьем месте, Пьер Гасли стартовал со второго места, а Макс Ферстаппен прорывался на подиум на еще не доминирующем Ред Булле с седьмого места.

Гонку выиграл Льюис Хэмилтон, стартовавший с поула. Катар был одним из трех последних этапов сезона, который вошел в историю как один из самых противоречивых.

В этом году можно отметить двойной подиум для МакЛарена, победу Оскара Пиастри в спринте, атаку на напарника и сход Хэмилтона и ... все. "Не отлично, не ужасно" (с).

Городская трасса Джидда или трасса Джидда Корниш (Гран-при Саудовской Аравии)

Сезоны: 2021 - 2023

Проведено Гран-при: 3

Трек в Джидде стал детищем Карстена Тильке, сына легендарного Германа Тильке, который ранее занимался проектированием трасс для Формулы 1.

Джидда своей конфигурацией старается подражать Монако, где малейшая ошибка может стоить тебе всей гонки.

Именно это и произошло с Ферстаппеном во время квалификации в 2021 году, когда он шел на поул, но в последнем повороте задел стену и сломал заднюю подвеску (выражение лица Алонсо, который во время интервью наблюдал за этим, говорит само за себя).

В дебютной гонке тоже было весело: после скучного старта Мик Шумахер "поздоровался" с барьерами, после чего произошло так много всего, что коротко это не опишешь. Можно разве что отметить столкновение Хэма и Макса, которые тогда вели битву за титул.

Этап в 2022 году начался "бомбезно", причем кавычки можно и не ставить - во время первой практики Джидда подверглась ракетной атаке со стороны хуситов, под удар попал нефтяной объект компании Aramco, который находился не слишком уже и далеко от трассы.

Источник: Getty Images

Говорили об отмене Гран-при, некоторые гонщики выступали против проведения заезда, но Формула 1 настояла на своем и гонка состоялась. Она завершилась победой Ферстаппена и двойным подиумом Феррари - тогда фанаты Скудерии еще не знали, как они разочаруются относительно ожидания чемпионского титула.

В нынешнем сезоне все прошло куда спокойнее. Гонку выиграл Серхио Перес, начавший говорить о намерениях побороться с Максом. На победу претендовал Алонсо, но штраф из-за неправильного расположения болида помешал ему добыть свою 33-ю победу.

Международный автодром Алгавре или Портимао (Гран-при Португалии)

Сезоны: 2020 - 2021

Проведено Гран-при: 2

В отличие от всех остальных представленных в этом списке, Гран-при Португалии уже был в календаре Формулы 1 до своего возвращения. Просто он проводился на разных трассах, но не на Алгавре.

Самый первый Гран-при Португалии в рамках "королевских гонок" проводился в 1958 году в Боавиште. Проведение заезда прерывалось (1961 - 1983, 1997 - 2019), а в период с 1964 по 1966 год он проходил, но не в Ф1.

С 1984 по 1996 год гонка проводилась в Эшториле, после чего Гран-при покинул календарь Ф1, пока он не вернулся в 2020 году - но не потому что его так сильно хотели увидеть.

Всему виной пандемия коронавируса, из-за которой сезон-2020 был заметно сокращен. В итоге было принято решение провести в Портимане гонку, которая дополнила календарь, став своего рода затычкой.

Источник: Getty Images

В 2021 году планировалось провести первый в истории Гран-при Вьетнама. Из-за все того же COVID-19 его дебют перенесли с 2020 на 2021 год, но затем его убрали из календаря из-за ареста председателя Народного комитета Ханоя Нгуена Дык Чунга по обвинению в коррупции (не связанному с Гран-при).

И снова в роли "костыля" выступил Портимао, заменивший Вьетнам. Сами гонки не были увлекательными, а потому, начиная с 2022 года, заезд в Портимане не проводится.

Можно разве что отметить победу Льюиса Хэмилтона в 2020 году - именно в Португалии британец выиграл свою 92-ю гонку и побил, казалось, вечный рекорд Михаэля Шумахера, на счету которого 91 победа.

Международный автодром Муджелло (Гран-при Тосканы, Италия)

Сезоны: 2020

Проведено Гран-при: 1

Стоит сразу отметить, что Муджелло - автодром, который принадлежит Феррари. Именно там Скудерия проводит все свои тесты, именно там рождаются надежды фанатов, которые разрушаются уже по ходу сезона.

В 2011 году команды Ф1 договорились проводить там тесты по ходу сезона. Но там проходят не только тесты - Муджелло принимает Гран-при Италии в рамках MotoGP, а ранее там проходили заезды DTM.

История Гран-при Тосканы 2020 года полностью повторяет историю Гран-при Португалии. Из-за коронавируса было принято решение провести этап в Тоскане - в том году в Италии проводились сразу три гонки. И именно эта стала 1000-й для Феррари в Ф1.

Источник: Getty Images

Муджелло выполнил свою миссию - заполнить пустоту в календаре. Что же касается самого Гран-при... Что можно сказать о сезоне-2020, который прошел при полнейшем доминировании Мерседес? Наверное, то же, что и в предыдущие годы: "Хэмилтон победил, Боттас приехал вторым".

Но единственный Гран-при на Муджелло стал особенным для Алекса Албона, ведь именно там он впервые в своей карьере поднялся на подиум. Не стоит забывать и о двух массовых авариях на старте и рестарте гонки.

К слову, до финиша добрались только 12 из 20 пилотов. Снова не повезло Джорджу Расселлу, который на Уильямсе остановился в шаге от дебютных очков. Этот гештальт он закрыл спустя несколько месяцев в Сахире, но уже за рулем Мерседес, заменяя Хэмилтона, который подхватил "корону".

Алексей Погорелов, ISPORT.UA

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