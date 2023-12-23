Пришел за зрелищем: Роналду посетил вечер бокса в Саудовской Аравии

Португалец вместе с сыном прибыл на арену, где пройдут интересные поединки.

В субботу, 23 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит вечер бокса, в котором принимают участие именитые бойцы.

Главным событием вечера станет противостояние бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и шведского боксера Отто Валлина.

На арене, где Агит Кабаййел уже завоевал досрочную победу над россиянином Арсланбеком Махмудовым, а Филип Хргович нокаутировал в первом же раунде Марка де Мори, был замечен не кто иной, как Криштиану Роналду.

Cristiano Ronaldo is in the house for this epic event ⚽️



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Португалец, который днем ранее помог Ан-Насру обыграть Аль-Иттифак, вместе с сыном решил посетить вечер бокса.

Источник: Getty Images

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с полным кардом вечера бокса в Саудовской Аравии, где также доступны результаты боев, которые уже подошли к концу.

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