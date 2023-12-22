Гол Роналду помог Ан-Насру обыграть Аль-Иттифак

В пятницу, 22 декабря, в рамках 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср принимал Аль-Иттифак. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Ан-Наср забил трижды на протяжении 30 минут. Голами отличились Алекс Теллес, Марцело Брозович и Криштиану Роналду.

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Под занавес игры Мохаммед Аль-Кувайкиби все же забил свой гол, размочив тем самым финальный результат.

Таким образом, после 18-ти туров Ан-Наср идет на втором месте с 40 очками, а Аль-Иттихад занимает восьмую строчку, набрав 24 балла.

Статистика матча Алавес - Реал 18-го тура чемпионата Испании

Ан-Наср - Аль-Иттихад 3:1

Голы: Теллес, 43, Брозович, 59, Роналду, 73 - Аль-Кувайкиби, 85

Ожидаемые голы (xG): 3.20 - 0.37

Владение мячом: 66% - 34%

Удары: 20 - 5

Удары в створ: 11 - 2

Угловые: 4 - 1

Фолы: 10 - 15

Атаки: 148 - 45

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