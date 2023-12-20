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Футбол

Роналду требует от Ювентуса почти 20 миллионов евро

Туринский клуб в свою очередь не собирается выполнять требование португальца, указывая на один факт.
Сегодня, 13:20
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Криштиану Роналду требует от Ювентуса 19,5 миллионов долларов в качестве задолженности по зарплате, сообщает испанское издание Diario Sport.

По информации источника, это требование удивило итальянский клуб, который считает, что 38-летний португалец отказался от этих денег, когда уходил в Манчестер Юнайтед летом 2021 года.

"Старая синьора" заявляет, что Роналду отказался от четырехмесячной зарплаты, что сам футболист опровергает.

Сообщается, что конфликт между клубом и игроком приближается к финальному этапу.

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Ближе к вечеру среды, 20 декабря, адвокаты Роналду представят заключительные записки в арбитраже относительно 19,5 миллионов, которые, по мнению футболиста, клуб задолжал ему за 2020 год.

После представления окончательных заключений двух сторон, будет проведено только одно дополнительное слушание до вынесения решения Арбитражной комиссии, назначенного на апрель.

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