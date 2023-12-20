Бывший тренер Тоттенхэма возглавил Ноттингем Форест

Португальский наставник призван спасти клуб, который болтается у зоны вылета.

Ноттингем Форест на своем официальном сайте объявил о назначении Нуну Эшпириту Санту новым главным тренером.

Португальский наставник подписал с "лесниками" контракт на два с половиной года.

На посту главного тренера команды АПЛ Санту сменил Стива Купера, который был уволен днем ранее.

Welcome to Nottingham Forest, Nuno Espírito Santo 🤝 — Nottingham Forest (@NFFC) December 20, 2023

Последним местом работы Нуну Эшпириту Санту был саудовский Аль-Иттихад. Проработав там чуть больше года, 49-летний специалист был уволен из-за конфликта с Каримом Бензема.

Ране он также работал Риу Аве, Валенсии, Порту, Вулверхэмптоне и Тоттенхэме.

На данный момент Ноттингем Форест занимает 17-е место в таблице АПЛ, имея 14 очков после 17-ти сыгранных туров.

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