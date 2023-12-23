iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Санчес брутальным нокаутом вырубил Джуниора Фа

Кубинец одержал победу в очередном поединке.
Сегодня, 20:55
Джуниор Фа пытается подняться / Getty Images
Джуниор Фа пытается подняться / Getty Images

В рамках вечера бокса в Саудовской Аравии 31-летний кубинец Фрэнк Санчес (24-0, 17 KO) одержал свою очередную победу.

Его соперником был опытный Джуниор Фа (20-3, 11 KO), который смог продержаться в ринге семь раундов, пока Санчес не поразил мощный удар правой в челюсть соперника.

Для Санчеса эта победа стала 24-й в карьере и принесла ему титулы WBC Continental Americas и WBO NABO.

Также в рамках этого вечера победу нокаутом праздновал хорват Филипп Хргович.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нокаут

Статьи по теме

Боец из США оформил самый быстрый нокаут в истории ММА Боец из США оформил самый быстрый нокаут в истории ММА
Дюбуа нокаутировал Брайана и стал регулярным чемпионом мира по версии WBA Дюбуа нокаутировал Брайана и стал регулярным чемпионом мира по версии WBA
Чендлер отправил Фергюсона в глубокий нокаут на UFC 274 Чендлер отправил Фергюсона в глубокий нокаут на UFC 274
Богачук одержал свою 20-ю победу на профиринге Богачук одержал свою 20-ю победу на профиринге
Помочь журналистам

Видео

Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал
Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Бокс22:29
Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал
Бокс22:27
Дюбуа отправил Миллера в нокаут, Кабайел избил россиянина: расписание и результаты вечера бокса в Саудовской Аравии
Европа22:24
"Боже мой, насколько они сильны": Клопп высказался о ничьей с Арсеналом
НБА22:17
Скапинцев дебютировал за Нью-Йорк в матче против Милуоки
Бокс22:00
Дюбуа в мощном поединке с разменами ударами одолел Миллера
Европа21:59
Арсенал повторил клубное достижение 90-летней давности
Бокс21:38
Пришел за зрелищем: Роналду посетил вечер бокса в Саудовской Аравии
Европа21:30
Ливерпуль не смог переиграть Арсенал в битве за выход на первое место
Бокс20:57
Кабайел нанес неожиданное поражение российскому боксеру
Бокс20:55
Санчес брутальным нокаутом вырубил Джуниора Фа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK