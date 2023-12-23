Санчес брутальным нокаутом вырубил Джуниора Фа

В рамках вечера бокса в Саудовской Аравии 31-летний кубинец Фрэнк Санчес (24-0, 17 KO) одержал свою очередную победу.

Его соперником был опытный Джуниор Фа (20-3, 11 KO), который смог продержаться в ринге семь раундов, пока Санчес не поразил мощный удар правой в челюсть соперника.

Для Санчеса эта победа стала 24-й в карьере и принесла ему титулы WBC Continental Americas и WBO NABO.

Также в рамках этого вечера победу нокаутом праздновал хорват Филипп Хргович.

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