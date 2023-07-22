Боец из США оформил самый быстрый нокаут в истории ММА

На турнире Titan FC 83 был оформлен самый быстрый нокаут в истории ММА.

Боец Луис Эрнандес отправил спать Брайана Топпа уже на первой секунде поединка. Американец ударил соперника ногой в голову, после чего оппонент моментально потерял сознание.

Напомним, прошлый рекорд принадлежал Хорхе Масвидалю, который в 2019 году нокаутировал Бена Аскрена всего за шесть секунд на одном из турниров UFC.

Ранее сообщалось, что украинский супертяж Довбыщенко сенсационно одолел непобежденного соперника.

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