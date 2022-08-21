Эдвардс на последней минуте пятого раунда нокаутировал Усмана, став новым чемпионом UFC

Первое поражение Камару за девять лет ознаменовало смену короля в полусреднем весе.

В ночь на воскресенье, 21 августа, в Солт-Лейк-Сити на Vivit Arena прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 278, главным событием которого стал титульный бой между чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом (20-2) и претендентом Леоном Эдвардсом (20-3).

Данный поединок был реваншем - в 2015 году бойцы сошлись в октагоне и тогда победу праздновал Усман единогласным решением судей. В этот раз все было немного по-другому.

Уже в первом раунде британский боец сумел перевести чемпиона в партер, но тот отзащищался, после чего взял инициативу в свои руки: Камару постоянно оказывал давление на Леона, зажимал того у сетки, проводил тейкдауны.

Но в пятом раунде все развернулось неожиданным образом. На последней минуте боя Эдвардс провел левый хак-кик прямо в голову Усману, нокаутировав чемпиона и став новым обладателем титула.

Камару Усман

Для Камару то поражение стало лишь вторым в карьере и первым за последние 9 лет. Примечательно, что до этого момента, согласно судейским запискам, в поединке побеждал именно он.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием ближайших турниров смешанных единоборств.