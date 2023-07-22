Украинский супертяж Довбыщенко сенсационно одолел непобежденного соперника

Украинец побывал в нокдауне, но сумел остановить оппонента, прервав серию из четырех поражений.

Украинский супертяжеловес Константин Довбыщенко (10-13-1, 7 КО) стал автором сенсации в поединке с небитым до этого британским проспектом Мэтти Харрисом (5-1, 4 КО).

Бой состоялся в рамках боксерского шоу в Эдинбурге и завершился досрочной победой украинца.

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Начало поединка осталось за Харрисом, который во втором раунде даже отправил Довбыщенко в нокдаун. Однако украинскому боксеру удалось переломить ход противостояния и перехватить инициативу в следующей трехминутке.

В пятом раунде в ходе затяжной атаки от Довбыщенко британец много пропускал и с трудом держался на ногах. После серии ударов в исполнении украинца рефери принял решение остановить бой, зафиксировав его победу техническим нокаутом.

Благодаря этой победе Довбыщенко прервал серию из четырех подряд поражений, а Харрис проиграл впервые в карьере.

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