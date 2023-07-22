Гвоздик проведет поединок против бывшего чемпиона мира

Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что вернется на ринг 30 сентября в андеркарде поединка Сауль Альварес - Джермелл Чарло.

По словам украинского боксера, он выйдет в ринг с бывшим обладателем пояса.

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"Могу назвать дату - я выйду в ринг 30 сентября в андеркарде боя Альварес - Чарло.

Предварительный оппонент у меня уже есть, и я начинаю к нему готовиться. Его имя называть пока не буду, потому что контракт еще не подписан. Скажу только, что соперник с именем - экс-чемпион мира", - сказал Гвоздик в интервью сайту FanDay.

Напомним, последний раз Гвоздик выходил на ринг в мае, когда досрочно победил Ричарда Болотника.

Ранее сообщалось, что Беринчик отреагировал на анонс своего следующего боя.