"Упорно работаем, будем готовы": Беринчик отреагировал на анонс своего следующего боя
Чемпион WBO International в легком весе украинец Денис Беринчик (17-0, 9 КО) в своем ближайшем поединке встретится в ринге со шведом Энтони Йигитом (27-3-1, 10 КО).
Поединок состоится в андеркарде боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.
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Украинский боксер в соцсетях прокомментировал анонс своего ближайшего боя.
"Теперь официально: 26 августа боксирую в андеркарде Усик - Дюбуа против Энтони Йигита.
Мы упорно работаем, мы будем готовы", - написал Беринчик в Instagram.
Отметим, что боксеры встречались в 1/8 финала Олимпийских играх-2012 в Лондоне, и тогда победу одержал украинец.
В своем последнем бою в декабре 2022 года Беринчик одолел единогласным решением судей француза Ивана Менди и завоевал титул EBU, который после оставил вакантным.
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