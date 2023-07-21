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"Упорно работаем, будем готовы": Беринчик отреагировал на анонс своего следующего боя

Украинский боксер выйдет в ринг в андеркарде поединка Усик - Дюбуа.
Сегодня, 00:34
Беринчик проведет бой против Йигита / Getty Images
Беринчик проведет бой против Йигита / Getty Images

Чемпион WBO International в легком весе украинец Денис Беринчик (17-0, 9 КО) в своем ближайшем поединке встретится в ринге со шведом Энтони Йигитом (27-3-1, 10 КО).

Поединок состоится в андеркарде боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

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Украинский боксер в соцсетях прокомментировал анонс своего ближайшего боя.

"Теперь официально: 26 августа боксирую в андеркарде Усик - Дюбуа против Энтони Йигита.

Мы упорно работаем, мы будем готовы", - написал Беринчик в Instagram.

Отметим, что боксеры встречались в 1/8 финала Олимпийских играх-2012 в Лондоне, и тогда победу одержал украинец.

В своем последнем бою в декабре 2022 года Беринчик одолел единогласным решением судей француза Ивана Менди и завоевал титул EBU, который после оставил вакантным.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Беринчик

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