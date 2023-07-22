"Мои догадки": Гвоздик оценил шансы Ломаченко в реванше с Хэйни

Украинский боксер предположил, почему Василию будет труднее во втором поединке с американцем.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мнением о возможном реванше Василия Ломаченко с абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе Девином Хэйни.

По словам украинского боксера, его соотечественнику будет сложнее в бою с американцем, чем в первом поединке.

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"Соперники равные и показали хороший первый бой. Думаю, Ломаченко будет сложнее во втором бою. Если посмотреть два боя Хэйни с Камбососом, то в реванше Девин выглядел лучше.

Возможно, у Хэйни есть какой-то психологический фактор, благодаря которому в реваншах он выглядит лучше. Поэтому, думаю, во втором бою с Ломаченко Хэйни будет сильнее, чем в первом. Но это лишь мои догадки", - сказал Гвоздик в интервью сайту FanDay.

Напомним, Хэйни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Ранее сообщалось, что мексиканский боксер изъявил желание провести бой с Ломаченко.