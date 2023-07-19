"Он мой любимый боксер": голливудский актер не скрывает своей любви к Ломаченко

Том Холланд искренне надеется, что боксер с украинским паспортом не завершит карьеру после недавнего поражения.

Голливудская звезда Том Холланд, известный по фильмам о Человеке-Пауке, признался, что Василий Ломаченко является его любимым боксером.

Общаясь с Джеем Шетти во время подкаста, 27-летний актер обсудил недавнее поражение боксера с украинским паспортом Девину Хейни.

"Что ты думаешь о Ломаченко? Ты видел его последний бой? Думаю, что общее мнение заключается в том, что он победил. Но победа была отдана другому боксеру", - сказал Холланд.

"Он мой любимый боксер из-за его бэкграунда в танцах. Он очень талантливый боксер. Не знаю, правда это или нет, но его отец отправил его на танцы где-то в пять лет ради бокса. Поэтому его работа ног просто на другом уровне. Есть много примеров, когда он дерется, соперник поднимает голову, а он исчез, он уже за его спиной. Я им восхищаюсь".

"Но в недавнем бою он проиграл. Там было голосование (судей) - все пошло против него. Так что мне интересно, будут ли они драться снова. В этом и есть проблема бокса - будут ли они снова драться? Это коварный бизнес, в отличие от UFC, где если они хотят драться, они будут драться".

Напомним, что у Василия Ломаченко может появиться новый оппонент, так как один мексиканский боксер изъявил желание встретиться с ним.

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