Мексиканский боксер изъявил желание провести бой с Ломаченко

Мексиканский боксер легкого веса Исаак Крус (24-2-1, 17 КО) рассказал, с кем хочет провести следующие поединки.

По словам звездного спортсмена, он намерен остаться в легком весе, чтобы оказаться в ринге с топовыми бойцами.

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"Я сосредоточен на том, чтобы остаться в легком весе, потому что в нем я чувствую себя сильнее, в нем мне комфортнее.

Хочу подарить зрителям отличное шоу. У меня есть с ними связь после того, как я показал, что не боюсь драться с лучшими. У меня нет страха, только решимость. Я хочу, чтобы американские болельщики знали меня так же хорошо, как и мексиканские, поэтому я должен драться с лучшими.

Во-первых, я хочу реванша с Джервонтой, несмотря ни на что. Затем хочу встретиться с Хэйни и Ломаченко, а после подняться в первый полусредний вес и побить Райана Гарсию", - цитирует Круса Fight Mag.

Ранее сообщалось, что Ломаченко ответил на вызов Стивенсона.

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