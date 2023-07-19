iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Мексиканский боксер изъявил желание провести бой с Ломаченко

Исаак Крус намерен оказаться в ринге с лучшим бойцами легкого веса.
Сегодня, 13:19
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Мексиканский боксер легкого веса Исаак Крус (24-2-1, 17 КО) рассказал, с кем хочет провести следующие поединки.

По словам звездного спортсмена, он намерен остаться в легком весе, чтобы оказаться в ринге с топовыми бойцами.

Читай также: "Мы ищем возможности": Менеджер сообщил, с кем хочет подраться Ломаченко

"Я сосредоточен на том, чтобы остаться в легком весе, потому что в нем я чувствую себя сильнее, в нем мне комфортнее.

Хочу подарить зрителям отличное шоу. У меня есть с ними связь после того, как я показал, что не боюсь драться с лучшими. У меня нет страха, только решимость. Я хочу, чтобы американские болельщики знали меня так же хорошо, как и мексиканские, поэтому я должен драться с лучшими.

Во-первых, я хочу реванша с Джервонтой, несмотря ни на что. Затем хочу встретиться с Хэйни и Ломаченко, а после подняться в первый полусредний вес и побить Райана Гарсию", - цитирует Круса Fight Mag.

Ранее сообщалось, что Ломаченко ответил на вызов Стивенсона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

С днем тренера: ТОП-10 наставников, до сих пор без работы С днем тренера: ТОП-10 наставников, до сих пор без работы
Атлетико отреагировал на заявление Фелиша о желании перейти в Барселону Атлетико отреагировал на заявление Фелиша о желании перейти в Барселону
Вылетевший из АПЛ клуб подписал одноклубника Мудрика Вылетевший из АПЛ клуб подписал одноклубника Мудрика
Середа и Болюх завоевали серебряные награды по синхронным прыжкам с 10 метров Середа и Болюх завоевали серебряные награды по синхронным прыжкам с 10 метров
Помочь журналистам

Видео

Аякс - Шахтер 3:0 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Аякс - Шахтер 3:0 видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
УПЛ: Первый тур откроет матч между Оболонью и Колосом
просмотров

Последние новости

Европа14:50
С днем тренера: ТОП-10 наставников, до сих пор без работы
Европа14:40
Атлетико отреагировал на заявление Фелиша о желании перейти в Барселону
Европа14:32
Вылетевший из АПЛ клуб подписал одноклубника Мудрика
Олимпийские виды14:10
Середа и Болюх завоевали серебряные награды по синхронным прыжкам с 10 метров
Европа14:00
Онана прокомментировал переход в Манчестер Юнайтед
Украина13:35
Динамо Киев: "бело-синие" сыграют с Аль-Хилялем
Другие страны13:28
Бекхэм рассказал, дебютирует ли Месси за Интер Майами в ближайшем матче
Бокс13:19
Мексиканский боксер изъявил желание провести бой с Ломаченко
Бокс12:52
Американский проспект сделал прогноз на бой Усик - Дюбуа
Европа12:35
Оправданный по делу об изнасиловании футболист подписал контракт с французским клубом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK