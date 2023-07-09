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"У меня есть незавершенные дела": Ломаченко ответил на вызов Стивенсона

Боксер с украинским паспортом обозначил более приоритетную цель.
Сегодня, 00:28
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший обладатель титулов в трех весовых категориях Василий Ломаченко ответил на вызов от еще одного экс-чемпиона Шакура Стивенсона, относительно недавно поднявшегося в легкий дивизион.

Ранее американский боксер обратился к потенциальному сопернику, предложив ему устроить бой.

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Тем не менее Ломаченко заявил, что у него есть другие дела, похоже, все еще рассчитывая на реванш с абсолютным чемпионом в легком весе Девином Хэйни, от которого он в мае этого года потерпел поражение.

"Шакур Стивенсон, благодарю тебя! Со мной все хорошо! Мне жаль, но у меня есть незавершенные дела с Девином Хэйни", - написал боксер в Twitter.

Ранее менеджер Василия Ломаченко оценил вероятность проведения реванша с Девином Хэйни.

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