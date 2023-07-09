"У меня есть незавершенные дела": Ломаченко ответил на вызов Стивенсона

Бывший обладатель титулов в трех весовых категориях Василий Ломаченко ответил на вызов от еще одного экс-чемпиона Шакура Стивенсона, относительно недавно поднявшегося в легкий дивизион.

Ранее американский боксер обратился к потенциальному сопернику, предложив ему устроить бой.

Читай также: "Я готов к большому бою": Стивенсон бросил вызов Ломаченко

Тем не менее Ломаченко заявил, что у него есть другие дела, похоже, все еще рассчитывая на реванш с абсолютным чемпионом в легком весе Девином Хэйни, от которого он в мае этого года потерпел поражение.

"Шакур Стивенсон, благодарю тебя! Со мной все хорошо! Мне жаль, но у меня есть незавершенные дела с Девином Хэйни", - написал боксер в Twitter.

@ShakurStevenson thank you!

I am ok! But I'm sorry I have unfinished business with @Realdevinhaney — LOMA (@VasylLomachenko) July 8, 2023

Ранее менеджер Василия Ломаченко оценил вероятность проведения реванша с Девином Хэйни.