Менеджер Ломаченко оценил вероятность проведения реванша с Хэйни

У Ломаченко не рассчитывают на реванш с Хэйни / Getty Images

Эгис Климас, менеджер Василия Ломаченко, оценил возможность проведения второго боя против абсолютного чемпиона легкого дивизиона Девина Хэйни.

По его словам, он уверен, что американский боксер не согласиться дать реванш его клиенту.

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"Послушайте, ни одна комиссия не может назначить реванш. Так что мы можем жаловаться, сколько захотим, но у комиссии нет полномочий назначать реванш. Объявить реванш может только Хэйни, если выйдет и скажет: "Я достаточно мужественный и хочу сделать это".

Но я не думаю, что это произойдет. Наша команда не думает, что реванш состоится. Мы считаем, что Хэйни слишком напуган, чтобы выйти на реванш. Мы даже на это не рассчитываем", - отметил Климас в комментарии Boxing King Media.

Ранее сообщалось, что команда Ломаченко обратилась к боксерским организациям с просьбой сохранить за ним статус обязательного претендента на титулы.