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"Я готов к большому бою": Стивенсон бросил вызов Ломаченко

Американский легковес обратился к потенциальному сопернику.
Вчера, 22:58
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Бывший чемпион мира, ныне выступающий в легком дивизионе, Шакур Стивенсон вызвал на бой экс-обладателя титулов в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

Американский боксер оставил послание потенциальному сопернику, предложив устроить поединок.

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"Василий Ломаченко, ничего, кроме уважения, чемпион, ты заслужил пояса. Я надеюсь, ты восстановился и с тобой все хорошо.

Я думаю, что настало время для настоящих шахмат высокого уровня. Я готов к большому бою, чемпион. Давай сделаем так, чтобы это случилось", - написал Стивенсон в Twitter.

Ранее бывший абсолютный чемпион Джордж Камбосос также выразил желание подраться с Василием Ломаченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон

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