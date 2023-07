"Я готов к большому бою": Стивенсон бросил вызов Ломаченко

Бывший чемпион мира, ныне выступающий в легком дивизионе, Шакур Стивенсон вызвал на бой экс-обладателя титулов в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

Американский боксер оставил послание потенциальному сопернику, предложив устроить поединок.

"Василий Ломаченко, ничего, кроме уважения, чемпион, ты заслужил пояса. Я надеюсь, ты восстановился и с тобой все хорошо.

Я думаю, что настало время для настоящих шахмат высокого уровня. Я готов к большому бою, чемпион. Давай сделаем так, чтобы это случилось", - написал Стивенсон в Twitter.

Yoo @VasylLomachenko Nothing but respect champ u deserved them belts I hope u healed up and everything is all good wit you.. I think it’s time for a REAL high skill level chess I’m ready for a big fight champ let’s make something happen 🤝