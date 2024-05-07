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"Сейчас все хотят драться со мной": Ломаченко назвал причину своей востребованности

Боксер поразмышлял о нынешней готовности соперников выходить против него в ринг.
Сегодня, 10:28
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко поделился мыслями о былой карьере и оценил свое нынешнее состояние.

Боксер отметил, что раньше ему было сложно получить желаемые поединки, а сейчас с ним готовы драться, поскольку он постарел.

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"Я был человеком, который хотел покорить мир. Я был очень близок к тому, чтобы стать абсолютным чемпионом. Но у меня не получилось, потому что я проиграл в легком весе. У меня забрали мою мечту, мою цель. Мне бы не хотелось завершать на такой ноте.

Я помню времена, когда я был человеком, с которым никто не хотел драться. Сейчас, конечно же, все хотят драться со мной, потому что я постарел. Но сейчас я все еще опасен, у меня по-прежнему есть скорость, сила и кондиции. Я просто хочу показать свой максимум", - сказал Ломаченко в комментарии YouTube-каналу Top Rank Boxing.

Ранее Ломаченко сделал откровенное признание по поводу своей карьеры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко

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