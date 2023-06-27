Бывший абсолютный чемпион хочет подраться с Ломаченко

Бывший абсолютный чемпион легкого дивизиона Джордж Камбосос поделился мыслями о своей дальнейшей карьере.

По его словам, он намерен снова завоевать титул, а также встретиться в ринге с Василием Ломаченко. Этот бой австралийский боксер греческого происхождения хотел бы провести на своей исторической родине.

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"Моя цель - вновь стать чемпионом мира. И я это сделаю. Что бы я еще хотел? Хотел бы большой бой с Василием Ломаченко в Греции. Думаю, это было бы знаковое событие", - сказал Камбосос в комментарии Little Giant Boxing.

Ранее промоутер оценил шансы на проведение реванша между Девином Хэйни и Василием Ломаченко.