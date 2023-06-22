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Рой Джонс жестко раскритиковал Ломаченко за проигранный бой Хэйни

Известный американец заявил, что не понял тактику спортсмена с Украины.
Сегодня, 10:28
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Легендарный боксер Рой Джонс высказался о поражении Василия Ломаченко в бою против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.

По словам американца, он осуждает спортсмена с украинским паспортом, ведь тот, по его же словам, расслабился в концовке поединка.

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"Если ты не чемпион, то зачем отдавать сопернику раунд? Ломаченко отдал Хэйни последний, 12-й раунд. Нельзя так делать, ты не чемпион! Ты должен бить его весь вечер.

Ломаченко отдал Хэйни раунд, и знаете, что произошло? Если бы он выиграл 12-раунд, то была бы ничья. А если бы он выиграл этот раунд с разницей в два очка, то явно бы победил в бою. Брось, братан. Это не высшая математика", - сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, Хэйни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Ранее сообщалось, что бывший тренер Фьюри назвал победителя боя Ломаченко - Хэйни.


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