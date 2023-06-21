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Роберт Гарсия призвал Хэйни дать реванш Ломаченко

Специалист считает, что американец должен показать, что он лучше.
Сегодня, 12:05
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Авторитетный тренер Роберт Гарсия заявил, что абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни должен провести второй бой против Василия Ломаченко.

По словам специалиста, мир считает, что спортсмен с украинским паспортом победил, так что американец должен вновь выйти в ринг с ним.

"Хэйни следует дать реванш Ломаченко. Это единственный шаг, который будет выглядеть хорошо для него, потому что даже Флойд Мейвезер дал Кастильо реванш после боя, в котором говорили, что он проиграл. То же самое было с Майданой. Мейвезер вышел и победил их".

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"Так что это то, что нужно сделать Хэйни. Ему необходимо дать Ломаченко реванш, потому что 95 процентов мира считает, что Лома победил. Докажи, что они все ошибаются. Побей его так, как Мейвезер Кастильо и Майдану", - сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Напомним, Хэйни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Ранее стало известно, сколько Хэйни заплатит за толчок Ломаченко.


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