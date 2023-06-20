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Рой Джонс назвал причину, почему Ломаченко не победил в бою с Хэйни

Американская звезда в предвкушение возможного реванша боксеров.
Сегодня, 16:50
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images

Легендарный боксер Рой Джонс заявил, что Василий Ломаченко справедливо проиграл в бою против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.

По словам американской звезды, Хэйни выиграл поединок, ведь отлично показал себя в заключительном раунде.

"Это был отличный бой для бокса. Он мог закончиться вничью или в пользу любого из них. Я думаю, что Ломаченко не отнял титул у чемпиона, потому что Хэйни выиграл последний раунд".

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Рой Джонс верит, что боксеры покажут классный поединок, если будет реванш.

"Если состоится реванш, то это будет отличный поединок для зрителей. Я не знаю, что в нем произойдет, но это будет великолепный бой", - сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, Хэйни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Ранее сообщалось, что Арум сделал заявление о бое Ломаченко - Хэйни.


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