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Тренер Дэвиса назвал причину, почему Ломаченко заслуженно проиграл Хэйни

Келвин Форд оценил влияние судейских решений.
Сегодня, 14:55
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Келвин Форд, тренер обладателя регулярного титула WBA в легком весе Джервонты Дэвиса, заявил, что Василий Ломаченко справедливо проиграл в бою против абсолютного чемпиона Девина Хэйни.

По словам специалиста, американец выиграл поединок, ведь победил в последнем раунде.

"Судьи отдали победу правильному боксеру. Я не думал, что это было единогласное решение. Когда я посмотрел на судейские записки, я сказал, что Лома явно выиграл десятый раунд, но ему его не отдали. Он ничего не сделал в 12-м раунде, из-за чего и проиграл. Если бы Ломаченко что-то показал в этом раунде, то на моей записке была бы ничья".

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"Я видел такую же карточку в бою Джервонты Дэвиса против Гарсии, когда он уронил Райана во втором раунде, но судья дал ничью, хотя обычно ты выигрываешь этот отрезок. У тебя остается неприятный привкус, когда судьи судят неправильно, но имеем то, что имеем. Девин удерживает титулы. Куда они пойдут дальше?" - цитирует Форда  Last Stand Podcast with Brian Custer.

Напомним, Хэйни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Ранее сообщалось, что Арум сделал заявление о бое Ломаченко - Хэйни.


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