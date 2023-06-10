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Катмен Ломаченко назвал потенциального соперника Василия

Расс Анбер желает своему клиенту топового поединка.
Сегодня, 11:40
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Катмен бывшего чемпиона в трех весовых категориях Василия Ломаченко Расс Анбер заявил, что хочет видеть следующим соперником для своего клиента регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонту Дэвиса.

По словам специалиста, такой поединок будет очень интересен с точки зрения стиля.

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"Мне нравится Дэвис. Я думаю, что поединок с "Танком" был бы огромным. Я считаю, что это был бы стилистический контраст, который хотят увидеть все в боксе - боксер против панчера. Если выбирать один бой, то я бы назвал Дэвиса.

Разговоры об этом бое идут слишком долго. Это проблема современного бокса. Все тянется слишком долго", - приводит слова Анбера FightHype.com.

Ранее сообщалось, что президент WBC сделал заявление по поводу поражения Ломаченко в бою с Хэйни.


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