"Хэйни побил Ломаченко дважды": Отец абсолютного чемпиона сделал громкое заявление

Билл Хэйни, отец и тренер абсолютного чемпиона легкого дивизиона Девина Хэйни, оценил поведение Василия Ломаченко после недавнего боя.

По его мнению, боксер из Украины уже дважды проиграл его сыну: на ринге и когда не сумел принять поражение и собирался его опротестовать.

"Респект Девину. Это единственный человек, который победил Ломаченко дважды. Ломаченко проиграл первый бой на ринге, а затем второй, когда подал протест. Они с Эгисом Климасом сказали, что этого так не оставят, пойдут в суд или еще куда-то, чтобы опротестовать результат".

"Ты проиграл. Ты проиграл в бою, а затем еще раз. Тебе следует принять поражение как мужчине, вместо того чтобы говорить, что ты будешь обращаться во все инстанции и искать способ опротестовать результат, за который единогласно проголосовали трое судей".

"Так что запишите Ломе второе поражение. Ему его оформил Эгис. Девин дважды побил Камбососа и дважды побил Ломаченко, потому что Василий проиграл в суде. Это был реванш", - сказал Билл Хэйни в комментарии DontaesBoxingNation.

Напомним, ранее команда Ломаченко обращалась к боксерским организациям с просьбой сохранить за ним статус обязательного претендента на титулы после поражения от Хэйни.