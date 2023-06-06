"Никакого произвола": Президент WBC сделал заявление по поводу поражения Ломаченко в бою с Хэйни

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман не высказался о поединке Василия Ломаченко и Девина Хэйни.

По словам функционера, американский боксер победил справедливо, ведь поединок складывался в равной степени.

"Перед тем как обсуждать реванш, я бы хотел поговорить о спорности результата. После каждого большого и близкого боя будут споры. Ломаченко завоевал сердца людей, он был любимцем фанатов. Это был очень близкий бой. Он мог сложиться в пользу любого из бойцов или закончиться вничью. Так что нет никаких противоречий, не было никакого ограбления, никакого произвола.".

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"Это был потрясающий бой. Я очень горжусь обоими бойцами, очень горжусь тем, что Хэйни достиг такого уровня. Я очень горжусь, что Ломаченко дрался с учетом таких изнуряющих обстоятельств. Так что все бы хотели увидеть реванш", - сказал Сулейман в интервью YouTube-каналу talkSPORT Boxing.

Ранее стало известно, в каком весе продолжит карьеру Ломаченко.