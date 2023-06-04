"Здесь много хороших бойцов": Менеджер сообщил, в каком весе продолжит карьеру Ломаченко

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона в трех весовых категориях Василия Ломаченко, поделился информацией о дальнейшей карьере своего подопечного.

По словам представителя боксера, его клиент не планирует опускаться в весе и останется в легком дивизионе, где недавно потерпел поражение от абсолютного чемпиона Девина Хэйни.

Читай также: "Ему нужно спуститься вниз": Турман дал совет Ломаченко

"Ломаченко - парень, который уже пришел в этот дивизион. Он не вернется во второй полулегкий вес, пусть даже это его весовая категория. Ломаченко останется в легком весе.

Послушайте, здесь полно имен, много хороших бойцов. Так что мы не беспокоимся о том, кого получим дальше. Райан Гарсия, Джервонта Дэвис, Хорхе Линарес все еще хороший боец. Здесь есть ряд хороших боксеров", - сказал Климас в комментарии Boxing King Media.

Отметим, также менеджер Василия Ломаченко оценил вероятность проведения реванша с Девином Хэйни.