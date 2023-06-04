"Дали дорогу молодому": Усик оценил результат боя Хэйни - Ломаченко

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал поражение Василия Ломаченко в бою с абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни.

По мнению украинского боксера, его друг заслуживал победы в том поединке.

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"Я насчитал 7-5. Я уверен, что Василия ограбили. Победа за ним. Я думаю, что это такое судейство: просто дали дорогу молодому.

Должно немного быть уважение к тем парням, которые много лет боксировали и дарили фанатам классные бои. Я думаю, что Василий Ломаченко действительно заслуживает эту победу и статус абсолютного чемпиона", - сказал Усик в комментарии Seconds Out.

Ранее менеджер Василия Ломаченко оценил вероятность проведения реванша с Девином Хэйни.